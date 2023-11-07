Сайт ЦИК Молдовы подвергался хакерской атаке в день местных выборов

7 ноября 2023, 8:45

Об этом сообщила глава ЦИК Анжела Караман, ее цитирует NewsMaker.

"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, зафиксировали инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток вывести из строя IT-инфраструктуру ЦИК. Это привело к тому, что на короткие промежутки времени во время отображения предварительных результатов внешнее обновление информации замедлилось. Специалисты из службы технологий и кибербезопасности оперативно отреагировали на все выявленные угрозы, сумели своевременно блокировать эти атаки и обеспечить бесперебойную работу информационной системы", — рассказала она.



Местные выборы в Молдове состоялись 5 ноября.

