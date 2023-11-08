Ученые прогнозируют этой зимой наиболее частые северные сияния

8 ноября 2023, 8:45

Астрономы ожидают, что в период с января по октябрь 2024 года Солнце достигнет пика своего примерно 11-летнего цикла активности, известного как "солнечный максимум", что принесет впечатляющие полярные сияния.



Об этом пишет The Guardian 7 ноября.