Около половины американцев хотели бы сохранить помощь Украине

11 декабря 2023, 8:45

Опрос Pew Research Center показал, что 29% американцев считают достаточным объем поддержки Украины, еще 18% хотели бы увеличить его.

Около 31% опрошенных заявили, что США оказывают слишком много помощи.48% республиканцев заявляют о слишком большом объеме помощи Украине. С этим соглашаются и 16% демократов. Также около 39% демократов считают, что оказанной помощи достаточно. Увеличить помощь Украине хотели бы 24% демократов.*Опрос Pew Research проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 5 203 американцев.