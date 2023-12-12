12 декабря 2023, 11:15

В "Киевстаре" подтвердили хакерскую атаку на компанию

Об этом пресс-служба "Киевстара" сообщила "Суспільному".

В компании уверяют, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.


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