Мы потребуем полной мобилизации всего мира в пользу Украины в войне — Туск

13 декабря 2023, 11:15

По его словам, только объединенный Запад может помочь победить в войне.

«Мы будем важной частью НАТО, сильными союзниками США и будем играть ведущую роль на европейском континенте. Мы потребуем полной мобилизации свободного мира для помощи Украине», — заявил Туск.



Он также добавил, что через несколько десятков часов он отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников оградить демократические ценности и Украину от российской агрессии.



"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", - подытожил Туск.