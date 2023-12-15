15 декабря 2023, 11:45

На Сонці відбувся найсильніший спалах останнього десятиріччя

Значно сильніший того, що був в минулий раз.



Його сила — X2.8 (спалахи X-класу найсильніші з можливих). Коронарна маса йде у бік Землі.



На що здатні сонячні спалахи X-класу: пошкодити електроніку та сонячні батареї супутників, впливаючи на їх працездатність; призвести до тимчасових або навіть постійних збоїв у роботі супутників; призвести до збоїв у радіозв'язку, особливо на високих широтах; можуть викликати стрибки напруги в електричних мережах, пошкоджуючи обладнання та інфраструктуру; можуть становити загрозу для здоров'я пілотів та пасажирів на великих висотах, особливо на полярних маршрутах; через збільшене випромінювання, посилити потоки високоенергетичної радіації; спричинити появи яскравих полярних сяйв, які можна спостерігати на неочікувано низьких широтах.



У людей: головний біль, мігрені, порушення сну (або навпаки дуже сильна сонливість), перепади настрою, слабкість, підвищення артеріального тиску (у людей схильних до цього).

