Самые популярные автоаукционы мира

15 декабря 2023, 17:15

Покупка и пригон автомобилей из-за рубежа пользуются среди украинцев невероятным спросом. Жители нашей страны ценят зарубежные авто за оптимальное соотношение стоимости и качества, а также отличную комплектацию. При этом лучшим способом приобрести автомобиль мечты на просторах другой страны становятся публичные торги на специализированных площадках так называемых автомобильных аукционов.

Что такое автоаукцион?

Популярные аукционы авто из США и Европы стремительно завоевывают внимание украинцев. Началась эта тенденция еще в конце прошлого века. Уже тогда многие граждане засматривались на б/у автомобили из Америки, Германии, Польши или Италии. Однако для их приобретения на тот момент времени приходилось самостоятельно ехать за границу, рассматривать варианты и заключать сделки. Повальное распространение эры интернета и диджитализация всех процессов существенно упростили задачу. Теперь онлайн-торги в Европе и Штатах доступны из любой точки мира, а доставка автомобилей производится по налаженным и проверенным схемам.

По сути, автомобильный аукцион — это специализированная площадка, на которой транспортные средства приобретаются и реализуются в процессе торгов. При этом существуют как традиционные физические площадки, работающие в офлайн-формате, так и более популярные онлайн-торги в виртуальном пространстве.

Такой способ покупки выбирают для себя те, кто стремится приобрести транспортное средство по невысокой цене, однако с гарантиями. Среди достоинств автоаукционов можно выделить:

огромный ассортимент предложений, особенно это касается торговых площадок американского авторынка;

сравнительно небольшой пробег автомобилей;

строгий контроль состояния авто и фиксация всех дефектов в специальном чек-листе;

достоверность истории и информации о транспортном средстве;

простота совершения удаленной сделки;

безопасность и минимальный риск попасть на удочку мошенников.

Рассмотрим наиболее востребованные и актуальные с точки зрения украинцев торговые площадки Америки и Европы.

Соединенные Штаты Америки можно считать своего рода законодателями моды и главными популяризаторами процесса торгов на автоаукционах, особенно в онлайн-формате. Связано это прежде всего с масштабным авторынком страны. Ежегодно в стране “уходят с молотка” до двадцати миллионов машин. При этом б/у транспорт чаще всего предлагается во вполне хорошем состоянии. Это обосновано:

• своевременностью техобслуживания;• сравнительно небольшим периодом эксплуатации;• высоким качеством топлива и дорог в стране.

Благодаря таким особенностям американские аукционы являются довольно грамотным решением для приобретения б/у автомобиля. Среди самых популярных торговых площадок:

• Copart. Известная на весь мир площадка, которая на постоянной основе сотрудничает с продавцами и покупателями из разных стран мира. Каждый день благодаря этому автомобильному аукциону заключается около пятидесяти тысяч сделок. Такие масштабы торговли делают Копарт максимально востребованным и популярным с точки зрения покупки автомобиля для пригона в Украину. Доступ к торгам на этом аукционе возможен как для дилеров, так и для частных лиц. Это позволяет продавать и покупать авто всем желающим. Такой подход существенно расширяет ассортимент предложений, однако имеет и свою слабую сторону — перекупщиков. Пользователи ценят Копарт за простоту, удобство, понятный интерфейс, большое количество лотов и доступность.• IAAI. Торговая площадка, ориентированная на продажу и покупку транспортных средств после страховых случаев. Популярность этого аукциона обусловлена особенностями отношения американцев к собственным автомобилям, а также спецификой ремонтных услуг. Чаще всего рядовому владельцу автомобиля проще продать пострадавшее транспортное средство, чем вкладывать деньги в его ремонт. На IAAI представлены машины после ДТП, актов вандализма или попадания в воду. В отдельной категории собраны машины с заводскими неполадками. Особенность аукциона — ограничение доступа. Принять участие в торгах может только дилер, курирует процесс страховая или юридическая компания. Такой принцип работы, с одной стороны, серьезно сужает круг участников, с другой — повышает надежность торгов и снижает риск перепродаж.• Manheim. Старейшая торговая площадка, начавшая свою работу еще в послевоенный период середины прошлого века. С тех пор этот автоаукцион не теряет популярности. Среди лотов можно найти как грузовой, так и легковой и даже коммерческий транспорт. Торговля ведется оптом и в розницу, а битые машины, “утопленники” или авто с заводским браком практически не встречаются. Manheim относится к категории закрытых аукционов.• Adesa. Более молодая торговая площадка, уже успевшая на должном уровне зарекомендовать себя среди покупателей. Участие доступно только зарегистрированным дилерам. Покупатели могут изучить полную историю авто, а стоимость лотов весьма приемлемая.• Ebay. Здесь торгуют все желающие. В силу высокой доступности возникают риски мошенничества, однако при грамотном подходе есть возможность приобрести хороший автомобиль по лояльной стоимости.

Благодаря обилию торговых площадок и разнообразию лотов приобрести машину в Штатах с доставкой в Украину можно по абсолютно доступной стоимости быстро и безопасно.

Тема пригона автомобилей из европейских стран уже стала для украинцев весьма привычным делом. Автомобилисты нашей страны весьма неплохо разбираются во многих вопросах, связанных с пригоном, и умеют выбирать транспортные средства из широкого многообразия предложений. С развитием международной торговли серьезно активизируется работа автоаукционов и на просторах европейского пространства. Удаленные торги пользуются спросом благодаря таким факторам:

• удобство выбора и покупки авто;• экономия времени и средств на перемещение между странами;• лояльная ценовая политика;• существенное снижение риска мошенничества.

Среди наиболее популярных торговых площадок европейского авторынка:

• Plc.auction. Самый удобный аукцион для украинских покупателей. Благодаря его использованию не нужно беспокоиться о языковом барьере, логистике или транспортировке. Все задачи компания берет на себя. В числе особенностей торговой площадки: максимально полный доступ к каталогам авто разных стран, огромное количество лотов под любые запросы и уровень бюджета, проверка авто и защита от рисков, юридическое сопровождение и доставка, помощь с растаможкой.• Exleasingcar. Международная платформа с легковым, грузовым и мототранспортом. Отличается удобным функционалом, полноценным описанием лотов, информацией о комплектации, истории и пробеге. На этой торговой площадке можно найти автомобиль с небольшим пробегом и в хорошем состоянии.• Copart. Европейский филиал автоаукциона на должном уровне зарекомендовал себя среди продавцов и покупателей стран Старого Света. Подразделение работает по тем же правилам и принципам, что и американский филиал.

Автоаукционы Европы органично сочетают в себе все самые современные технологии, преимущества удаленной торговли и оперативность доставки транспортных средств без необходимости пересекать океан. Благодаря этому купить машину из Европы можно быстро, просто и недорого.