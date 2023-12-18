Німеччина відправляє ЗСУ партію "зимової" допомоги на 6,1 млн євро

18 декабря 2023, 10:15

«За допомогою зимової захисної парасольки, яку ми розмістили над Україною, ми допомагаємо людям пережити люту холодну пору року. Не лише у вигляді систем протиповітряної оборони, а й генераторів, ковдр, наметів та акумуляторів. Разом із THW ми надаємо цієї зими наступні поставки допомоги на суму 6,1 мільйона євро, які вже в дорозі», — зазначила міністр закордонних справ Анналена Бербок.



«Тепер ми доставимо ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, намети та житлові контейнери… Це найбільша логістична операція в історії THW [Федеральне агентство технічної допомоги]», — сказала очільниця МВС і подякувала багатьом волонтерам.