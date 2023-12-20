20 декабря 2023, 8:15

В следующем году планируется усилить опоры моста Метро в Киеве — КГГА

Утверждается, что это не повлияет на работу метрополитена.



"На сегодня разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ. Подчеркну: на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать штатном режиме", — подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

