В следующем году планируется усилить опоры моста Метро в Киеве — КГГА

Утверждается, что это не повлияет на работу метрополитена.
"На сегодня разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ. Подчеркну: на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать штатном режиме", — подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.
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