Как подобрать зарядное устройство для ноутбука?

21 декабря 2023, 13:15

Источник питания для ноутбука является часто недооцененным, но важным компонентом, который регулярно подвергается испытаниям на прочность: перегибы кабеля, удары и случайные падения - всё это входит в повседневный цикл использования зарядных устройств.

Со временем такие испытания приводят к необходимости замены блока питания задолго до того, как выйдет из строя сам ноутбук. При выборе нового зарядного необходимо учитывать несколько ключевых моментов, чтобы обеспечить совместимость и надежность питания. Перейдём к рассмотрению главных критериев выбора, которые помогут вам, например, при поиске зарядки Самсунг на сайте https://www.aks.ua/catalog/zaryadnoye-ustroistvo-noutbuk/brend-noutbuka/samsung.

Входные характеристики

Эти параметры определяют, для каких электрических сетей предназначен адаптер. Особое внимание следует уделить не форме вилки, а соответствию стандартам напряжения, принятым в определенном регионе. В Украине, как и в большей части Европы, стандартное напряжение составляет 220В, достигая в пике 240В. В других странах напряжение может начинаться со 100В, но большинство современных зарядных устройств рассчитаны на работу в диапазоне от 100 до 240В. Однако, при выборе адаптера для использования в автомобиле, необходимо быть внимательным, так как обычные автомобильные зарядные предназначены для сети 12 В и не подойдут для грузовиков с бортовой сетью 24В.

Выходные характеристики

Параметры на выходе блока питания показывают, какое напряжение и ток он может предоставить для вашего ноутбука. Эти значения включают в себя:

-напряжение (вольты, В);

- силу тока (амперы, А).

Произведение этих чисел определяет максимальную мощность адаптера. Эти данные критически важны для совместимости с вашим ноутбуком.

Маркировка зарядного устройства

На каждом блоке питания есть уникальная маркировка, указывающая его характеристики. Часто достаточно знать модель зарядного устройства, чтобы подобрать подходящий вариант, однако стоит обратить внимание, что указание модели соответствует выходным параметрам, а не форме коннектора. Если есть сложности при выборе адаптера для ноутбука Асус, то рекомендуем обратиться сюда https://www.aks.ua/catalog/zaryadnoye-ustroistvo-noutbuk/brend-noutbuka/asus.

Тип коннектора

Теперь рассмотрим варианты подключения. Существует около десятка основных стандартов подключения, число которых увеличивается с учетом старых или редких моделей ноутбуков. Большинство коннекторов выполняются в круглой форме, но существуют исключения, как например, USB-подобные для устройств Lenovo или восьмиугольные для Dell.