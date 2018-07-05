ADATA выпускает новый ассортимент зарядных устройств

5 июля 2018, 10:15

ADATA Technology выпустила серию новых зарядных устройств, значительно упрощающих мобильный стиль жизни.



Новые дополнения к серии зарядных устройств ADATA включают в себя сертифицированную беспроводную панель CW0100 Qi, автомобильные зарядные устройства CV0525 и CV0172 и зарядную станцию CU0480QC.



Беспроводная зарядная панель ADATA CW0100 поддерживает быструю зарядку до 10 Вт, что обеспечивает заряд автономных устройств в 2 раза быстрее, чем стандартные беспроводные зарядные устройства на 5 Вт. Такая скорость потенциально сокращает время зарядки до одного часа.



CW0100 не просто быстрый гаджет, но еще и "умный". Ранее критика стандарта Qi заключалась в том, что он обнаруживал различные металлические предметы, например, монеты, определял их, как аккумулятор и включал режим заряда. Новая технология гарантирует, что зарядная площадка перестанет активироваться при обнаружении лишних металлических объектов, обеспечивая дополнительную безопасность для предотвращения таких ситуаций, как случайный перегрев.



Зарядная панель работает с новейшими смартфонами со встроенной функцией зарядки Qi, включая iPhone X, 8 и 8 Plus, а также Samsung S9 и S9 Plus.



Помимо её великолепных функциональных возможностей, беспроводное зарядное устройство также обладает привлекательным внешним видом в тонком форм-факторе Svelte (7,5 мм) и прочной, и элегантной металлической основой из цинкового сплава. Встроенный яркий светодиодный индикатор четко сигнализирует о состоянии зарядки.



Новые автомобильные зарядные устройства ADATA предназначены для легкой и доступной зарядки в дороге. Автомобильное зарядное устройство CV0525 было спроектировано таким образом, чтобы никто из пассажиров не остался с разряженным аккумулятором во время поездки.



Имея в общей сложности 5 портов USB, два основных порта для водителя и пассажира на переднем сидении, а также три порта, которые могут быть установлены на задние места пассажиров через кабель-удлинитель, водителю и пассажирам не придется бороться за ограниченные порты USB.



Зарядное устройство поддерживает Quick Charge 3.0, который может заряжать смартфон от 0 до 80% всего за 35 минут. Зарядное устройство, со встроенной микросхемой Smart IC, может определить, сколько устройств подключено в любой момент времени для обеспечения оптимальной зарядки всех устройств, а также для предотвращения перегрева.



Для более скромных потребностей, ADATA дополнительно предлагает автомобильное зарядное устройство CV0172 с двумя USB-портами. Оба порта обеспечивают ток 2,4 А для быстрой зарядки устройств. Он обладает компактным форм-фактором, который хорошо сочетается с салоном любого автомобиля, а черный цвет, в сочетании с глянцевым покрытием, придет элегантности и изысканности интерьеру.



В качестве дополнительных мер безопасности, зарядное устройство оснащается защитой от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.



Зарядная станция ADATA CU0480QC призвана искоренить неудобства, связанные с несовместимостью различных типов USB-кабелей для зарядки нескольких устройств. Универсальная зарядная станция оснащена сразу пятью различными USB-портами: порт USB-A с Quick Charge 3.0, три стандартных порта USB-A, а также один порт USB Type-C. Это организовано для удобной одновременной зарядки сразу пяти устройств.

В зарядную станцию интегрирована интеллектуальная система обнаружения, которая знает, сколько устройств подключено в любой момент времени для оптимальной зарядки всех устройств. Специальное антискользящее покрытие под зарядным устройством помогает надежно удерживать зарядную станцию на различных поверхностях, и оснащена светодиодным индикатором для демонстрации текущего статуса зарядки.