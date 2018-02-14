Беспроводное зарядное устройство ADATA CW0050

14 февраля 2018, 11:45

ADATA Technology представляет беспроводное зарядное устройство CW0050.

С приходом мобильной эры появилось множество моделей смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки, включая такие хиты, как iPhone 8 и iPhone X. Аналитическая компания IHS Markit сообщает, что в 2019 году рынок устройств с поддержкой данной технологии превысит 10 млрд долларов и к 2020 году технология будет встроена в 1 млрд смартфонов. С выпуском данного устройства компания ADATA планирует занять свою долю на этом рынке. Тонкая (6 мм) зарядная подставка, сертификат WPC Qi, удобная система зарядки, минималистический элегантный дизайн и совместимость с широким спектром смартфонов на базе iOS и Android знаменует появление новых удобных и красивых пользовательских устройств.CW0050 освобождает от необходимости постоянно носить с собой адаптеры и кабели. При толщине всего в 6 мм устройство очень компактное. Максимальная простота использования: пользователю нужно просто расположить свой телефон на подставке поверх логотипа Qi. Кроме того, устройство определяет наличие посторонних металлических объектов на поверхности и избавляет от необходимости располагать телефон в определенном направлении. CW0050 имеет полноценный сертификат Qi, а керамические конденсаторы гарантируют стабильную подачу энергии. Производительность не снижается со временем и от перепада температур и напряжений. Поэтому CW0050 является максимально надежным зарядным устройством.Компания ADATA уделяет особое внимание качеству: в устройстве применяются высококачественные японские микросхемы и керамические конденсаторы, обеспечивающие наилучшую энергоемкость, износостойкость и стабильность работы. CW0050 поддерживает технологии защиты от перезарядки, чрезмерной разрядки, перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и сверхтоков. Технология обнаружения посторонних металлических объектов (FOD) означает, что CW0050 остановит зарядку в случае попадания металлического объекта между телефоном и зарядным устройством, чтобы избежать потерю энергии и предотвратить перегрев.Ориентировочная цена 24.9 доллара США.