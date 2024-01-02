2 января 2024, 13:45

В Овьедо открылся первый в Испании кинотеатр с кроватями

Он расположен в торговом центре Parque Principado. Кровати стоят в первом ряду и вмещают до трёх человек. Билет на одного стоит 15 евро, на двоих — 21, на троих — 24,99.


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