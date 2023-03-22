22 марта 2023, 13:25

Выбираем двуспальную кровать: типичные ошибки и важные моменты

Спальня — одно из главных мест в доме, а здоровый сон — залог здоровья. Соответственно, важно чтобы кровать была качественной и удобной. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть все нюансы и изучить типичные ошибки при покупке двуспальных кроватей.

Как выбрать двуспальную кровать?

Выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обратите внимание на размер, он должен быть комфортным для двоих. Также важно, чтобы основания кровати были из качественных материалов, а подъемный механизм, если есть, был надежным и прочным. Еще один важный элемент кровати — матрас, это залог здорового сна. В гипермаркете мебели Margo можно детально ознакомиться с характеристиками двуспальных кроватей и выбрать нужную.

Давайте детальнее остановимся на каждом пункте и разберем его.

Комфортный размер для двоих

Кровать должна соответствовать росту и требованиям тех, кто ею будет пользоваться. От того, насколько комфортно вы себя чувствуете во время сна, зависит ваше самочувствие на следующий день. Стандартная длина двуспальных кроватей — 190 см или 200 см. Ширина для двуспальных кроватей разная: 160 см, 180 см или 200 см. 

Несколько простых правил, которых стоит придерживаться при выборе кровати:

  • если человек, лежащий на своей половине двуспальной кровати, может закинуть руки за голову и при этом не будет мешать другому — кровать подходящего размера;
  • двуспальные кровати лучше покупать с шириной 180 см – 200 см, это гарантирует комфорт обоим отдыхающим;
  • не стоит забывать про высоту: для молодых людей подойдет и низкая кровать, а для пожилых лучше выбрать повыше.

Есть общее правило, что если позволяет место, лучше брать кровать побольше.

Надежность основания

От качества основы зависит то, насколько долго вам прослужит кровать и насколько комфортной она будет. Обычно в современных кроватях в качестве основания используются ламели. Они бывают деревянные либо пластиковые. Мы рекомендуем выбирать деревянные, так как они более гибкие и гарантируют надежность. Минимальное количество ламелей в двуспальных кроватях должно составлять 30 штук, если больше — лучше.

Гораздо реже используют сплошные пластиковые основания, доски из фанеры или конструкции из металлических решеток, они менее прочные и менее удобные.

Плюсы подъемного механизма

Модели кроватей с подъемным механизмом пользуются популярностью, благодаря своим преимуществам. В кроватях с таким механизмом есть место для хранения вещей, что экономит пространство в спальне. Такое решение уместно для небольших помещений. Также кровати с подъемным механизмом выше, поэтому если вы предпочитаете более высокие модели, то такой вариант будет идеальным выбором. 

Матрас — залог комфорта

Качество сна по большей степени зависит от матраса. Важно, чтобы он подходил вам согласно анатомическим особенностям и по медицинским показаниям, если есть. Мы рекомендуем выбирать ортопедические матрасы. Благодаря специальным материалам учитываются особенности тела и равномерно распределяется вес по всей поверхности.

Важна также жесткость матраса. Чем младше человек, тем более жесткий матрас ему нужен. То есть для маленьких детей лучше твердая поверхность, для подростков и взрослых — средней жесткости, если нет каких-либо рекомендаций врачей. Пожилые люди чувствуют себя комфортнее на мягких матрасах. Также если у человека есть проблемы с лишним весом, ему подойдет мягкий матрас.

Основные ошибки при выборе двуспальной кровати

Многие, выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обращают внимание на ее внешний вид и соответствие стилю интерьера. Люди часто забывают, что в первую очередь надо подумать о прочности каркаса и основания. Также следует позаботиться о том, чтобы приобрести ортопедический матрас, который обеспечит качественный сон. 

Еще одна ошибка — неправильные габариты. Иногда в магазине мебель кажется небольшой, а дома смотрится громоздко. Чтобы избежать такой ошибки, сделайте замеры заранее и точно определитесь, какой максимальный размер кровати подойдет для вашей комнаты.

Не стоит забывать и про изголовье. Бывает, что хочется посидеть и посмотреть телевизор на кровати или почитать книгу. Для этого подойдет мягкое изголовье. Поэтому, прежде чем покупать кровать, подумайте еще раз, как именно вы хотите использовать кровать и какое изголовье будет лучше.


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