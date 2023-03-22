Выбираем двуспальную кровать: типичные ошибки и важные моменты

Спальня — одно из главных мест в доме, а здоровый сон — залог здоровья. Соответственно, важно чтобы кровать была качественной и удобной. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть все нюансы и изучить типичные ошибки при покупке двуспальных кроватей.Как выбрать двуспальную кровать?
Выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обратите внимание на размер, он должен быть комфортным для двоих. Также важно, чтобы основания кровати были из качественных материалов, а подъемный механизм, если есть, был надежным и прочным. Еще один важный элемент кровати — матрас, это залог здорового сна. В гипермаркете мебели Margo можно детально ознакомиться с характеристиками двуспальных кроватей и выбрать нужную.
Давайте детальнее остановимся на каждом пункте и разберем его.Комфортный размер для двоих
Кровать должна соответствовать росту и требованиям тех, кто ею будет пользоваться. От того, насколько комфортно вы себя чувствуете во время сна, зависит ваше самочувствие на следующий день. Стандартная длина двуспальных кроватей — 190 см или 200 см. Ширина для двуспальных кроватей разная: 160 см, 180 см или 200 см.
Несколько простых правил, которых стоит придерживаться при выборе кровати:
- если человек, лежащий на своей половине двуспальной кровати, может закинуть руки за голову и при этом не будет мешать другому — кровать подходящего размера;
- двуспальные кровати лучше покупать с шириной 180 см – 200 см, это гарантирует комфорт обоим отдыхающим;
- не стоит забывать про высоту: для молодых людей подойдет и низкая кровать, а для пожилых лучше выбрать повыше.
Есть общее правило, что если позволяет место, лучше брать кровать побольше.Надежность основания
От качества основы зависит то, насколько долго вам прослужит кровать и насколько комфортной она будет. Обычно в современных кроватях в качестве основания используются ламели. Они бывают деревянные либо пластиковые. Мы рекомендуем выбирать деревянные, так как они более гибкие и гарантируют надежность. Минимальное количество ламелей в двуспальных кроватях должно составлять 30 штук, если больше — лучше.
Гораздо реже используют сплошные пластиковые основания, доски из фанеры или конструкции из металлических решеток, они менее прочные и менее удобные.Плюсы подъемного механизма
Модели кроватей с подъемным механизмом пользуются популярностью, благодаря своим преимуществам. В кроватях с таким механизмом есть место для хранения вещей, что экономит пространство в спальне. Такое решение уместно для небольших помещений. Также кровати с подъемным механизмом выше, поэтому если вы предпочитаете более высокие модели, то такой вариант будет идеальным выбором.Матрас — залог комфорта
Качество сна по большей степени зависит от матраса. Важно, чтобы он подходил вам согласно анатомическим особенностям и по медицинским показаниям, если есть. Мы рекомендуем выбирать ортопедические матрасы. Благодаря специальным материалам учитываются особенности тела и равномерно распределяется вес по всей поверхности.
Важна также жесткость матраса. Чем младше человек, тем более жесткий матрас ему нужен. То есть для маленьких детей лучше твердая поверхность, для подростков и взрослых — средней жесткости, если нет каких-либо рекомендаций врачей. Пожилые люди чувствуют себя комфортнее на мягких матрасах. Также если у человека есть проблемы с лишним весом, ему подойдет мягкий матрас.Основные ошибки при выборе двуспальной кровати
Многие, выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обращают внимание на ее внешний вид и соответствие стилю интерьера. Люди часто забывают, что в первую очередь надо подумать о прочности каркаса и основания. Также следует позаботиться о том, чтобы приобрести ортопедический матрас, который обеспечит качественный сон.
Еще одна ошибка — неправильные габариты. Иногда в магазине мебель кажется небольшой, а дома смотрится громоздко. Чтобы избежать такой ошибки, сделайте замеры заранее и точно определитесь, какой максимальный размер кровати подойдет для вашей комнаты.
Не стоит забывать и про изголовье. Бывает, что хочется посидеть и посмотреть телевизор на кровати или почитать книгу. Для этого подойдет мягкое изголовье. Поэтому, прежде чем покупать кровать, подумайте еще раз, как именно вы хотите использовать кровать и какое изголовье будет лучше.