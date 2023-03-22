Выбираем двуспальную кровать: типичные ошибки и важные моменты

22 марта 2023, 13:25

Спальня — одно из главных мест в доме, а здоровый сон — залог здоровья. Соответственно, важно чтобы кровать была качественной и удобной. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть все нюансы и изучить типичные ошибки при покупке двуспальных кроватей.

Выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обратите внимание на размер, он должен быть комфортным для двоих. Также важно, чтобы основания кровати были из качественных материалов, а подъемный механизм, если есть, был надежным и прочным. Еще один важный элемент кровати — матрас, это залог здорового сна. В гипермаркете мебели Margo можно детально ознакомиться с характеристиками двуспальных кроватей и выбрать нужную.

Давайте детальнее остановимся на каждом пункте и разберем его.

Кровать должна соответствовать росту и требованиям тех, кто ею будет пользоваться. От того, насколько комфортно вы себя чувствуете во время сна, зависит ваше самочувствие на следующий день. Стандартная длина двуспальных кроватей — 190 см или 200 см. Ширина для двуспальных кроватей разная: 160 см, 180 см или 200 см.

Несколько простых правил, которых стоит придерживаться при выборе кровати:

если человек, лежащий на своей половине двуспальной кровати, может закинуть руки за голову и при этом не будет мешать другому — кровать подходящего размера;

двуспальные кровати лучше покупать с шириной 180 см – 200 см, это гарантирует комфорт обоим отдыхающим;

не стоит забывать про высоту: для молодых людей подойдет и низкая кровать, а для пожилых лучше выбрать повыше.

Есть общее правило, что если позволяет место, лучше брать кровать побольше.

От качества основы зависит то, насколько долго вам прослужит кровать и насколько комфортной она будет. Обычно в современных кроватях в качестве основания используются ламели. Они бывают деревянные либо пластиковые. Мы рекомендуем выбирать деревянные, так как они более гибкие и гарантируют надежность. Минимальное количество ламелей в двуспальных кроватях должно составлять 30 штук, если больше — лучше.

Гораздо реже используют сплошные пластиковые основания, доски из фанеры или конструкции из металлических решеток, они менее прочные и менее удобные.

Модели кроватей с подъемным механизмом пользуются популярностью, благодаря своим преимуществам. В кроватях с таким механизмом есть место для хранения вещей, что экономит пространство в спальне. Такое решение уместно для небольших помещений. Также кровати с подъемным механизмом выше, поэтому если вы предпочитаете более высокие модели, то такой вариант будет идеальным выбором.

Качество сна по большей степени зависит от матраса. Важно, чтобы он подходил вам согласно анатомическим особенностям и по медицинским показаниям, если есть. Мы рекомендуем выбирать ортопедические матрасы. Благодаря специальным материалам учитываются особенности тела и равномерно распределяется вес по всей поверхности.

Важна также жесткость матраса. Чем младше человек, тем более жесткий матрас ему нужен. То есть для маленьких детей лучше твердая поверхность, для подростков и взрослых — средней жесткости, если нет каких-либо рекомендаций врачей. Пожилые люди чувствуют себя комфортнее на мягких матрасах. Также если у человека есть проблемы с лишним весом, ему подойдет мягкий матрас.

Многие, выбирая двуспальную кровать, в первую очередь обращают внимание на ее внешний вид и соответствие стилю интерьера. Люди часто забывают, что в первую очередь надо подумать о прочности каркаса и основания. Также следует позаботиться о том, чтобы приобрести ортопедический матрас, который обеспечит качественный сон.

Еще одна ошибка — неправильные габариты. Иногда в магазине мебель кажется небольшой, а дома смотрится громоздко. Чтобы избежать такой ошибки, сделайте замеры заранее и точно определитесь, какой максимальный размер кровати подойдет для вашей комнаты.

Не стоит забывать и про изголовье. Бывает, что хочется посидеть и посмотреть телевизор на кровати или почитать книгу. Для этого подойдет мягкое изголовье. Поэтому, прежде чем покупать кровать, подумайте еще раз, как именно вы хотите использовать кровать и какое изголовье будет лучше.