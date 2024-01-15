Что такое "болезнь Х"?

15 января 2024, 15:45

На экономическом форуме в Давосе одну из встреч посвятят подготовке к "болезни X", пишет Forbes.

На дискуссии ожидается группа международных докладчиков, в том числе из ВОЗ, фармкомпании AstraZeneca и конгломерата Philips. На встрече обсудят, какие "новые усилия необходимы для борьбы с болезнью Х".



Болезнь X является гипотетической неизвестной угрозой. Это название, используемое учеными для разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки, сообщает Forbes.



В ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из более чем 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию". Предполагается, что уровень смертности в 20 раз превысит уровень смертности от Covid-19.



Новости о встрече в Давосе переросли в жаркие дебаты в соцсетях. Администрация X даже опубликовала заявление, в котором говорится, что болезнь X является не реальной болезнью, а гипотетической, которая "может вызвать серьезную международную эпидемию в будущем", пишет Forbes.



