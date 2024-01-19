19 января 2024, 13:45

Nvidia представила новую нейросеть для игр

ИИ будет генерировать ответы в реальном времени, основываясь на том, что говорит игрок. Анимация лица и движения губ NPC тоже будут подстраиваться под ситуацию.


Оцените новость:
  • 0 оценок