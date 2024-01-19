Nvidia представила новую нейросеть для игр

ИИ будет генерировать ответы в реальном времени, основываясь на том, что говорит игрок. Анимация лица и движения губ NPC тоже будут подстраиваться под ситуацию.
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