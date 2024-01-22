Почему возникают оптические иллюзии

22 января 2024, 16:15

Есть несколько теорий, объясняющих, почему восприятие может обманываться оптическими иллюзиями.

Одна из них связана с тем, что зрение опирается на быстрые и автоматические процессы, которые могут ошибаться в сложных ситуациях. Мозг стремится восстановить 3D-подобное представление из 2D-изображений, и в этом процессе могут возникать искажения.



Также считается, что некоторые оптические иллюзии могут возникать из-за взаимодействия между различными уровнями обработки информации в глазах и мозге. Например, некоторые иллюзии могут проистекать из различий в обработке информации между «низкоуровневыми» сенсорными процессами и «высокоуровневыми» процессами восприятия.



Буквальные оптические. Часто создаются путем объединения нескольких изображений. Каждое отдельное изображение можно легко увидеть, но изображения вместе могут сильно отличаться от оригиналов. Это достигается посредством так называемого «феномена заполнения».



Когда глаз отправляет визуальную информацию в мозг, тот выбирает, на каких частях сосредоточиться. В зависимости от фокуса можно увидеть разные слои изображения.



Физиологические иллюзии. Они заставляют человека видеть части изображения, которых на самом деле нет. Эти изображения часто содержат несколько копий одного и того же изображения или узора.



Повторяющийся рисунок изображения активирует одни и те же пути зрительной системы независимо от того, на чем сосредоточен взгляд. Это перегружает зрительную систему, создавая оптическую иллюзию.



Когнитивные иллюзии. Они не опираются на какой-либо биологический механизм. Скорее, они бросают вызов традиционному мышлению человека, создавая образ, который, нарушает правила, усвоенные нами для физических предметов.