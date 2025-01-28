Ученые разработали вакцину для восстановления зрения

28 января 2025, 12:15

Исследователи Университета Колорадо создали препарат LL-341070, восстанавливающий зрение при рассеянном склерозе, травмах и неврологических заболеваниях.

Препарат стимулирует восстановление миелина – защитной оболочки нервов, помогая мозгу самостоятельно восстанавливаться без операций, пишет Medical Xpress.Было обнаружено, что даже частичное восстановление миелина значительно улучшает функции мозга, связанные со зрением.Исследователи планируют испытать препарат в других областях мозга и усовершенствовать лечение, надеясь сделать его еще более эффективным и в конечном итоге доступным для пациентов.