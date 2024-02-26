10 способов улучшить видеоролики для Facebook

26 февраля 2024, 16:46

Поскольку видео в Facebook является главным приоритетом маркетологов, мы хотели бы помочь вам опередить эту растущую тенденцию. Предлагаем практические советы, которые помогут увеличить количество просмотров, вовлеченности и репостов вашего видеоконтента в этой социальной сети.

Facebook постоянно развивается и внедряет новые функции, поэтому ваша стратегия видеомаркетинга тоже должна меняться. Чтобы создавать качественные ролики, вам совсем не обязательно обладать навыками монтажера. Профессиональный результат вы можете получить, воспользовавшись видеоредактором Vjump: vjump.com/ru/services/facebook-video-editor.

Исследования показывают, что квадратные видео превосходят горизонтальные по показателям средней вовлеченности, просмотров и охвата, особенно на мобильных устройствах.

Видео на Facebook воспроизводятся автоматически, но важно убедить пользователей посмотреть их как можно дольше. Таким образом, ролик должен иметь мощное начало, которые очаровывает аудиторию даже без звука.

85% видео в Facebook просматриваются без звука. Если зритель не сможет понять ваше видео без аудиосопровождения, вы, скорее всего, потеряете его и возможность передать ему свое сообщение. Чтобы предотвратить это, вы можете добавлять субтитры к видеоролику.

Еще один изящный способ обойти бесшумное автоматическое воспроизведение видеороликов Facebook – предложить зрителям нажать на звук во всплывающем окне.

Если вы хотите сделать видео, которым можно поделиться, сосредоточьтесь на одной легкой для понимания идее. Суммируйте суть в одном предложении – простом, но убедительном.

Видео, загруженные на Facebook, работают намного лучше, чем ссылки на YouTube или аналогичные видеоплатформы.

Воспользуйтесь рекомендацией Facebook и добавьте заголовок и описательное название, которые облегчат поиск видео.

Если вы присутствуете в нескольких социальных сетях, вам может потребоваться поделиться видео на всех платформах. Лучше всего адаптировать свой текст для каждой соцсети, это может быть определенный лимит символов, использование списков, добавление цитат и смайлов.

Наличие призыва к действию (CTA) в вашем видео – отличный способ стимулировать взаимодействие, привлечь трафик на ваш веб-сайт и даже превратить зрителей в клиентов.

Еще одна функция, которую вы можете использовать, чтобы попытаться распространить свое видео на Facebook, – это пометка других страниц, которые либо внесли свой вклад в создание видео, либо с которыми вы хотели бы поделиться контентом.