5 марта 2024, 9:45

Стало відомо, яку військову допомогу надала Франція минулого року

Франція оприлюднила список поставленої в Україну допомоги станом на 31 грудня 2023 року.

Було доставлено:

Ракети

SCALP (багато).

Артилерія

30 155-мм САУ "Caesar";
6 155-мм буксированих гармат TRF-1;
4 РСЗВ LRU (M270);
10 120-мм мінометів.

Повітряний захист

1 ЗРК SAMP/T;
2 ЗРК Crotale NG;
1 радар Ground Master 200;
6 ЗРК Mistral.

Бронемашини

38 розвідувальних машин AMX-10RC;
250 бронетранспортерів VAB;

Транспортні засоби

120 мобільних машин піхоти VLTT P4;
6 вантажівок Renault GBC 180;
10 вантажівок Renault TRM 10 000 ACH;
3 паливних вантажівок Scania CCP10;

Плавзасоби

30 човнів Zodiacs Futura.

Безпілотники

160 розвідувальних дронів;
10 детекторів дронів.

Боєприпаси

30 000 снарядів 155-мм;
9000 снарядів 105-мм.
1,74 млн патронів 12,7 мм.

Протитанкові системи

1002 гранатомети АТ-4;
 3 ПТРК Milan.

Повний список допомоги включає ракети, набої, оптичне обладнання, рації, бронежилети, шоломи, вибухівку, паливо і т.д.


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