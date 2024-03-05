Стало відомо, яку військову допомогу надала Франція минулого року

Франція оприлюднила список поставленої в Україну допомоги станом на 31 грудня 2023 року.
Було доставлено:
Ракети
SCALP (багато).
Артилерія
30 155-мм САУ "Caesar";
6 155-мм буксированих гармат TRF-1;
4 РСЗВ LRU (M270);
10 120-мм мінометів.
Повітряний захист
1 ЗРК SAMP/T;
2 ЗРК Crotale NG;
1 радар Ground Master 200;
6 ЗРК Mistral.
Бронемашини
38 розвідувальних машин AMX-10RC;
250 бронетранспортерів VAB;
Транспортні засоби
120 мобільних машин піхоти VLTT P4;
6 вантажівок Renault GBC 180;
10 вантажівок Renault TRM 10 000 ACH;
3 паливних вантажівок Scania CCP10;
Плавзасоби
30 човнів Zodiacs Futura.
Безпілотники
160 розвідувальних дронів;
10 детекторів дронів.
Боєприпаси
30 000 снарядів 155-мм;
9000 снарядів 105-мм.
1,74 млн патронів 12,7 мм.
Протитанкові системи
1002 гранатомети АТ-4;
3 ПТРК Milan.
Повний список допомоги включає ракети, набої, оптичне обладнання, рації, бронежилети, шоломи, вибухівку, паливо і т.д.