Стало відомо, яку військову допомогу надала Франція минулого року

5 марта 2024, 9:45

Франція оприлюднила список поставленої в Україну допомоги станом на 31 грудня 2023 року.



Було доставлено:



Ракети

SCALP (багато).



Артилерія

30 155-мм САУ "Caesar";

6 155-мм буксированих гармат TRF-1;

4 РСЗВ LRU (M270);

10 120-мм мінометів.



Повітряний захист

1 ЗРК SAMP/T;

2 ЗРК Crotale NG;

1 радар Ground Master 200;

6 ЗРК Mistral.



Бронемашини

38 розвідувальних машин AMX-10RC;

250 бронетранспортерів VAB;



Транспортні засоби

120 мобільних машин піхоти VLTT P4;

6 вантажівок Renault GBC 180;

10 вантажівок Renault TRM 10 000 ACH;

3 паливних вантажівок Scania CCP10;



Плавзасоби

30 човнів Zodiacs Futura.



Безпілотники

160 розвідувальних дронів;

10 детекторів дронів.



Боєприпаси

30 000 снарядів 155-мм;

9000 снарядів 105-мм.

1,74 млн патронів 12,7 мм.



Протитанкові системи

1002 гранатомети АТ-4;

3 ПТРК Milan.



Повний список допомоги включає ракети, набої, оптичне обладнання, рації, бронежилети, шоломи, вибухівку, паливо і т.д.