Стильный флеш-диск Kingston DataTraveler SE9

Флеш-диск Kingston DataTraveler SE9 сочетает в себе элегантность и функциональность, идеально подходит для хранения и обмена данными.
Его дизайн отмечен наградами. Носитель наделён высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи 100 МБ/с, обеспечивает быструю и бесперебойную передачу данных.
Возможности хранения данных расширены новой емкостью, которая теперь достигает 512 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения фильмов, музыки и различных файлов. Цельнометаллический корпус премиум-класса достаточно портативен, чтобы поместиться в маленьком кармане или на петле для ключей.
Технические характеристики:
Емкость 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
Скорость USB 3.2 Gen 1: скорость чтения — 220 МБ/с, записи — 100 МБ/с
Размеры 39 мм х 12,2 мм х 4,6 мм
Вес 5 г
Рабочая температура 0°C~60°C
Температура хранения -20°C~85°C
Совместимость с Windows 11, 10, MacOS (v.10.15.x+), Linux (v.4.4.x+), Chrome OS