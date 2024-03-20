Стильный флеш-диск Kingston DataTraveler SE9

20 марта 2024, 14:45

Флеш-диск Kingston DataTraveler SE9 сочетает в себе элегантность и функциональность, идеально подходит для хранения и обмена данными.



Его дизайн отмечен наградами. Носитель наделён высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи 100 МБ/с, обеспечивает быструю и бесперебойную передачу данных.

Возможности хранения данных расширены новой емкостью, которая теперь достигает 512 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения фильмов, музыки и различных файлов. Цельнометаллический корпус премиум-класса достаточно портативен, чтобы поместиться в маленьком кармане или на петле для ключей.Технические характеристики:Емкость 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБСкорость USB 3.2 Gen 1: скорость чтения — 220 МБ/с, записи — 100 МБ/сРазмеры 39 мм х 12,2 мм х 4,6 ммВес 5 гРабочая температура 0°C~60°CТемпература хранения -20°C~85°CСовместимость с Windows 11, 10, MacOS (v.10.15.x+), Linux (v.4.4.x+), Chrome OS