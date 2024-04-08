Мощный шторм "Кэтлин" накрыл Великобританию и Ирландию

Остановлена работа аэропортов в Манчестере, Белфасте и Дублине. В Шотландии усложнено железнодорожное и паромное сообщение.
Из-за непогоды около 34 тысяч домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества.
По сообщению ирландской метеорологической службы, «Кетлин» - 11-й по счету шторм сезона 2023-24 годов.
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