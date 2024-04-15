15 апреля 2024, 11:45

Французька Eurenco хоче виготовляти 200 тис снарядів на рік

Державна французька компанія Eurenco планує вдесятеро збільшити випуск снарядів, довівши його до 200 тисяч одиниць на рік. 80% продукції буде передано Україні, а решта – французькій армії.

