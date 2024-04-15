В Україні медичні заклади отримають ще 52 генератори для роботи

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
«У разі аварійного відключення електроенергії генератори спрацьовуватимуть автоматично та постачатимуть напругу в мережу. Тож медзаклади зможуть продовжувати надавати медпослуги пацієнтам за будь-яких умов», – йдеться в повідомленні.
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