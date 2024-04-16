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16 апреля 2024, 8:45
В iOS нашли опасную уязвимость
Через приложение iMessage злоумышленники могут проникнуть в хранилище телефона и украсть данные.
Apple разослала официальное предупреждение с просьбой отключить iMessage в настройках до тех пор, пока компания не исправит проблему.
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