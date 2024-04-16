16 апреля 2024, 8:45

В iOS нашли опасную уязвимость

Через приложение iMessage злоумышленники могут проникнуть в хранилище телефона и украсть данные.

Apple разослала официальное предупреждение с просьбой отключить iMessage в настройках до тех пор, пока компания не исправит проблему.
Оцените новость:
  • 0 оценок