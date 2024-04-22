22 апреля 2024, 8:45

Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України - Кулеба

"Радий зустрітися з Антоніо Таяні та подякувати Італії за відмінне лідерство в "Групі семи", а також за активну та послідовну підтримку України.



Ми обговорили практичні кроки щодо того, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України", - написав глава МЗС України в X.

