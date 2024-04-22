Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України - Кулеба

"Радий зустрітися з Антоніо Таяні та подякувати Італії за відмінне лідерство в "Групі семи", а також за активну та послідовну підтримку України.
Ми обговорили практичні кроки щодо того, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України", - написав глава МЗС України в X.
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