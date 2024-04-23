Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну, - глава Міноборони

23 апреля 2024, 11:45

"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.