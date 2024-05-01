1 мая 2024, 10:15

Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевоблгаз" Фирташа на 7,6 млн грн.

Компанию подозревают в монопольном положении на рынке.

По данным Youcontrol, 75% акций принадлежат компаниям, которые связывают с Фирташем, а 25% - Нафтогазу.


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