Выбор корма для кошек и собак: полезные советы

6 мая 2024, 10:10

Сегодня на рынке присутствует разнообразный собачий корм, а также лакомства и для кошек. Корма делятся на классы, такие как корма холистик, суперпремиум, премиум, эконом.

Зоомагазин sherstianyi.com предлагает разнообразные виды сухих кормом для кошек и собак от популярных брендов: 1st Choice, Acana, Baskerville, BonaCibo, Brit Care, Brit Fresh, Brit Premium, Carnilove, Hill's, Home Food, Isegrim, Mera, Nutram, Nutrican, Orijen. Обратите внимание, что при выборе корма для своего питомца важно учитывать несколько факторов:

1. Возраст, порода и уровень активности животного. Так, щенки и котята нуждаются в корме с высоким содержанием белка и калорий для поддержки роста и развития. В то же время взрослые животные требуют корм, соответствующий их уровню активности: более активным животным требуется больше калорий, чем менее активным. А пожилые животные могут нуждаться в корме с пониженным содержанием калорий и специальными добавками для поддержания здоровья суставов.

2. Здоровье животного. Если у вашего питомца есть какие-либо проблемы со здоровьем, необходимо выбрать корм, специально разработанный для его потребностей. Существуют корма для животных с аллергией, чувствительным пищеварением, заболеваниями почек, мочевыводящих путей, ожирением и т.д.

3. Качество ингредиентов. Выбирайте корм, в котором первые ингредиенты - это источники животного белка, такие как мясо, рыба или птица. Избегайте кормов, в которых основными ингредиентами являются злаки, кукуруза или соя. Ищите корм с высоким содержанием клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы.

4. Тип корма. Сухой корм для кошек и собак удобен в хранении и использовании, но он может быть менее привлекательным для некоторых животных. Влажный корм более вкусный и ароматный, но он может быть менее питательным и более дорогим. Смешанное кормление - это сочетание сухого и влажного корма, которое может быть хорошим вариантом для многих животных.

5. Цена. Корм для кошек и собак может стоить от недорогого до очень дорогого. Не обязательно покупать самый дорогой корм, чтобы обеспечить своего питомца качественным питанием. Сравните цены и составы разных кормов, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

Рекомендации:

Посоветуйтесь с ветеринаром, чтобы выбрать корм, который лучше всего подходит для вашего питомца.

Читайте этикетку корма перед покупкой, обращая внимание на состав, калорийность и гарантию производителя.

Наблюдайте за своим питомцем, чтобы убедиться, что он хорошо себя чувствует и ест корм с удовольствием.

Если у вашего питомца появились какие-либо проблемы со здоровьем после смены корма, вернитесь к старому корму и обратитесь к ветеринару.

Помните: правильный выбор корма - это залог здоровья и долголетия вашего питомца.