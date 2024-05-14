Летом у Украины будут более дальнобойные орудия — Нуланд

14 мая 2024, 10:15

Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью "Медузе" рассказала, что США за последние три года оказали Киеву много и военной, и экономической поддержки.

Созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, для энергетической поддержки страны, для гуманитарной помощи.



"Но пока мы, наши европейские и азиатские союзники дают Украине все больше денег, путин создает все больше ущерба. По некоторым оценкам, на фронте сейчас погибает по тысяче российских мужчин в день — только ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел. Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать — в том числе новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", — отметила она.

