21 мая 2024, 9:15

Китай звинуватив США у затягуванні війни, поставляючи зброю Україні

Про це представник КНР заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому постачанню зброї до України.



У відповідь США наголосили, що поставлятимуть зброю Україні, поки росія не виведе свої війська.

