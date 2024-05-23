Телевизоры 32 дюйма для однокомнатной квартиры: лучшие недорогие бренды

23 мая 2024, 16:10

Один из самых популярных форматов Смарт ТВ – телевизоры с экраном 32 дюйма. Если у вас большая квартира или частный коттедж, 32 дюйма – это неплохой выбор для кухни, детской комнаты или домашнего тренажерного зала. Однако большинство украинцев проживает в небольших и компактных городских квартирах с ограниченным пространством. Телевизор 32 дюйма в таком случае отлично впишется в интерьер гостиной. Это также привлекательный выбор из-за доступной стоимости.

Эта компания известна украинскому потребителю примерно с начала десятых годов. Телевизоры Гейзер 32”, представленные по ссылке https://www.ctrs.com.ua/ru/televizory/diagonal_32/, выгодно покупать по ряду причин:

компания отвечает за качество своей продукции;

весьма доступные цены при проведении параллелей с телевизорами от более известных конкурирующих брендов;

инновации – например, телевизоры Гейзер интегрируются с ИИ в виде ChatGPT, что значительно упрощает поиск фильмов и информации в интернете;

внедрение надежных и проверенных технологий, например экраны со светодиодной подсветкой по всей плоскости Direct LED, что гарантирует яркость и четкость;

лаунчер МетаСмарт ТВ – доступ к Метавселенной для расширения ваших горизонтов познания и досуга.

В целом, если ищете недорогой телевизор 32 дюйма, Гейзер – отличный выбор по доступной цене.

В каталоге этой известной компании можно увидеть телевизоры 32 дюйма без или со Смарт ТВ. Есть модели разработанные специально для детской с низким излучением синего спектра. Разрешение – HD, HD Ready, а также Full HD. Цены вполне доступные от шести тысяч гривен. Почему клиенты выбирают телевизоры 32 дюйма КИВИ:

• хаб для развлечений и контента;• после покупки получаете длительный бесплатный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам;• проверенная матрица на основе светодиодной подсветки LED, DLED, Edge LED;• пульт с голосовым управлением;• официальная ОС Android TV 11 с возможностями дальнейшего обновления.

Отличный бюджетный вариант, если нужен недорогой, но надежный и качественный телевизор для небольшой квартиры.

Еще один бренд, который специализируется на производстве техники бюджетного сегмента. Телевизоры ERGO со Смарт ТВ – это неограниченный доступ к интернету. В интернет-магазине по ссылке выше можно заказать ТВ этой компании с разрешением HD или FHD. Устройства работают на операционной системе Android TV. К выпуску готовится серия также на базе WebOS TV от LG. Цены стартуют от семи тысяч гривен.

Неплохо себя зарекомендовали среди отечественного потребителя телевизоры с экраном 32 дюйма от таких известных производителей:

• Xiaomi;• realme;• Vinga;• Hisense;• 2E.

Стоит отметить, что и такие гранды, как Samsung, LG, Philips, Sony тоже предлагают относительно недорогие телевизоры с маленьким экраном. Они могут стоить дороже, но взамен покупатель получает бренд, длительную гарантию и инновационные технологии.