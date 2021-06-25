Как выбрать и где поставить телевизор для кухни

25 июня 2021, 17:19

Дом — место, где нам уютно и комфортно. А кухня — место, где мы проводим много времени. Телевизор на кухне поможет наслаждаться фильмами, передачами и музыкой.

Как выбрать и где поставить телевизор на кухне, читайте ниже.

Во-первых, перед тем как покупать телевизор, укомплектуйте кухню всем необходимым. Есть немало технических и дизайнерских рекомендаций, к которым стоит прислушаться для воплощения оптимальных решений. Это поможет определиться, где будет место нового телевизора. И это будет несложно, такие телевизоры компактные, их можно повесить на стену, поставить на холодильник или шкафчик. Единственная существенная рекомендация — ставить или вешать телевизор нужно не ниже 1,75 м и не выше 3 м над уровнем пола.

Во-вторых, стоит определиться с еще одним моментом: когда вы будете смотреть телевизор чаще — во время приготовления пищи или за обедом. От этого зависит и высота расположения, и место. Конечно, лучше во время обеда только есть, а во время чаепития — общаться с родными, а не отвлекаться на кино. Однако, если ваша семейная традиция — смотреть фильм всей семьей, то оптимальным решением станет телевизор напротив обеденного стола. Или же — если вы главный шеф в доме, и любите смотреть телевизор во время приготовления пищи, размещайте устройство в поле зрения рабочей зоны кухни.

Есть телевизоры, которые подойдут под любой дизайн и площадь кухни. Например, Gazer TV с диагональю 24 или 32 дюйма. Он легко поместится в кухню разных размеров. С такой техникой можно устраивать кинопросмотры прямо во время ужина благодаря качественной и яркой картинке. В этом телевизоре есть все функции смарт-ТВ — просмотр рецептов на экране, фитнес-приложения, а еще — подборки любимых фильмов, ток-шоу, новостей и многое другое. Также, можете смотреть передачи на всех популярных платформах: App Store, YouTube, IPTV и управлять этим всем со смартфона.

И, конечно, главное — не место, где будет стоять или висеть телевизор, а атмосфера комфорта дома! А технологии станут идеальным дополнением к теплому домашнему уюту.