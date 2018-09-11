Qantas готовит запуск самого длинного в мире прямого пассажирского авиарейса

11 сентября 2018, 11:45

Авиакомпания намерена найти для этого самолет с баром, тренажерным залом и другими нетипичными опциями.

Речь идет о перелете Сидней - Нью-Йорк (15979 км) или Сидней - Лондон, расстояние между которыми составляет больше 16 тысяч километров. Перелет по новому маршруту будет занимать около 20 часов. Проект получил название Sunrise ("Рассвет"). Воздушное судно будет вмещать 300 пассажиров. Кроме того, лайнер планируют оборудовать по высшему уровню комфортности. Рассматриваются идеи установить на борту двухъярусные кровати, тренажерный зал, детскую игровую площадку и бар.

В настоящее время перелеты между Лондоном, столицей Великобритании, и Сиднеем, крупнейшим городом Австралии, выполняются по меньшей мере с одной пересадкой в аэропортах Гонконга, Сингапура или Дубая. При этом перелет по самому быстрому маршруту занимает немногим более 23 часов, включая время на одну пересадку. Какие же самолеты смогут выполнять 20-часовые беспосадочные рейсы? Оба крупнейших мировых производителя - и Boeing, и Airbus - решили участвовать в Sunrise и проектируют свои версии лайнеров.