Qantas Airways анонсировала самый длинный авиаперелет в мире

Самый длинный перелет в мире длительностью 20 часов анонсировала Qantas Airways.
Маршрут из Сиднея в Лондон протянется на 17 тысяч км. За время полета пассажиры смогут увидеть восход Солнца дважды.
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