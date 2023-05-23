Qantas Airways анонсировала самый длинный авиаперелет в мире

23 мая 2023, 10:45

Самый длинный перелет в мире длительностью 20 часов анонсировала Qantas Airways.



Маршрут из Сиднея в Лондон протянется на 17 тысяч км. За время полета пассажиры смогут увидеть восход Солнца дважды.