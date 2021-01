Возвращает ли авиакомпания Delta кейтеринг для пассажиров этой весной?

11 января 2021, 10:15

Delta Air Lines подписала новый долгосрочный контракт на питание с DO & CO. Соглашение о питании, которое вступит в силу с марта 2021 года, будет охватывать все ежедневные вылеты Delta из Детройта.

Соглашение сделает DO & CO единственным узловым поставщиком питания авиакомпании из аэропорта Детройт Метрополитен Уэйн Каунти (DTW) на всех коротких и дальнемагистральных рейсов Delta на следующие 10 лет.

DO & CO объявила, что эта мера демонстрирует сильные стороны кейтерингового предприятия и является решающей вехой в планах компании по расширению в США. DO & CO сможет и, похоже, готовится участвовать в предстоящих тендерах Delta в 2021 году, а также и в других тендерах.

Напомним, что DO & CO имеет партнерские отношения с более чем 60 авиакомпаниями по всему миру. Сюда входят некоторые из ведущих мировых авиакомпаний, такие как British Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines и другие. DO & CO также обеспечивает обслуживание на земле в некоторых залах ожидания, в том числе в зале ожидания первого класса Lufthansa. DO & CO также предлагает услуги Flying Chef. Это можно найти у таких перевозчиков, как Turkish Airlines и Austrian Airlines.