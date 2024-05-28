Бербок анонсировала передачу Украине помощи на 60 млн евро

28 мая 2024, 13:15

"Мы хотим мира, и для обеспечения мира нам нужна поддержка Украины во всех ее аспектах. Во-первых, что Украина может защитить себя, защитить свой народ, защитить жизнь. Во-вторых, укрепление экономики с предстоящей конференцией по восстановлению. И, в-третьих, дальнейшая гуманитарная помощь в 60 миллионов евро, особенно для востока Украины как федерального правительства", - заявила министр.