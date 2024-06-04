4 июня 2024, 9:15

Байден не поедет на встречу по Украине в Швейцарии

США на конференции будут представлять вице-президент страны Харрис и советник Байдена Салливан. Об этом сообщила  пресс-служба Белого дома.


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