25 июня 2024, 17:15

Основатель WikiLeaks освобожден из британской тюрьмы под залог

Власти США пошли на сделку с Ассанжем, в рамках которой он признает себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения информации о национальной обороне.



Сейчас он отправляется в суд на остров Сайпан, где завтра будет приговорен к 62-месячному заключению. Поскольку Ассанж уже отсидел в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне более пяти лет (1901 день), он будет освобожден в зале суда и сможет оправиться на свою родину в Австралию.



Джулиан Ассанж известен публикацией конфиденциальных военных записей о деятельности, связанной с военными операциями в Ираке и Афганистане, а также о заключенных Гуантанамо.



В 2019 году основателю WikiLeaks было предъявлено 18 пунктов обвинения за его вероятную роль в нарушении, за что в США Ассанжу грозило в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

