27 июня 2024, 13:45

Основатель WikiLeaks признал вину и покинул зал суда свободным

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в обнародовании военной тайны США в рамках сделки с минюстом, которая обеспечила его свободу, пишет АР.



На острове Сайпан судья приговорил Ассанжа к пяти годам тюрьмы, которые он уже провел за решеткой в Великобритании. До этого он семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. После приговора судья объявил его "свободным человеком".

