Часы Garmin MARQ 2 Carbon - раскрываем технологичность модели

13 июля 2024, 13:15

Почему вам стоит заказать Garmin MARQ 2 Carbon? Это второе поколение знаменитой люксовой линейки для самых требовательных пользователей. По заявлению производителя для изготовления этих часов используется свыше 130 слоев механически обработанного углеродного волокна, что гарантирует прочность, легкость и долговечность корпуса диаметром 46 мм.

Сегодня купить часы Garmin MARQ 2 Carbon можно трех основных версий, среди которых:

Athlete;

Golfer;

Commander.

Каждая из них имеет современный сенсорный AMOLED-экран и защитное сапфировое стекло.

Garmin Marq 2 Carbon для спорта

Версия Athlete второй генерации Carbon Edition представляет собой часы для мультиспорта с возможностями мониторинга тренировок, производительности и восстановления. Расширенные параметры измерения, такие как оценка выносливости и форма холма, помогают спортсменам измерить общую выносливость и силу в беге.

Смарт часы Garmin MARQ 2 Carbon могут отслеживать и оценивать качество сна, регенерацию или тренировочные нагрузки, чтобы определить, какую интенсивность тренировок следует ввести в тот или иной день. Есть также и другие знакомые пользователям часов Garmin возможности, такие как PacePro, Garmin Coach и предложения по ежедневным тренировкам.

Часы Garmin MARQ 2 Carbon для гольфа

Серия Golfer была создана специально для игроков в гольф. Этому могут помочь, среди прочего, предустановленные карты более 43 000 полей для гольфа со всего мира. Добавьте к этому функцию Virtual Caddy, которая дает игрокам рекомендации по выбору клюшки на основе данных о ветре, а также измерений высоты и поворота. Использование улучшенной функции PlaysLike позволяет узнать, как далеко может улететь мяч в зависимости от изменений местности и условий окружающей среды.

Кроме того, карты полей для гольфа теперь включают информацию о характеристиках поля и предоставляют дополнительную информацию, такую ​​как данные о деревьях и маршрутах тележек, обеспечивая хороший обзор каждой лунки.

Garmin MARQ 2 Carbon купить для тактических целей

Garmin MARQ 2 Carbon, цена которых зависит от версии, имеют расширенный функционал. В частности, модели серии Commander могут быть полезными для военных и тактических целей.

Например, часы позволяют переключать режим экрана, чтобы их можно было использовать с очками ночного видения. Скрытый режим отключает запись данных, совместное использование GPS-положения пользователя и внешнюю беспроводную связь. В экстренных ситуациях использование кнопки Kill Switch очистит устройство от всех пользовательских данных.

Другие функции включают в себя: два формата позиционирования, а также одновременное отображение двух наборов систем координат на одном экране, функционал Jumpmaster, предустановленные тактические действия и информация об ожидаемых путевых точках на маршруте.