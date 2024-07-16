В США прекратили дело против Трампа о хранении секретных документов

16 июля 2024, 9:15

Окружной судья во Флориде Эйлин Кэннон постановила, что специальный прокурор Джек Смит, выдвинувший обвинение против экс-президента Дональда Трампа, был назначен незаконно и не имел полномочий на возбуждение дела, сообщил "Голос Америки". Журналисты предполагают, что прокуроры, скорее всего, обжалуют это решение.

По этому делу Трампу были предъявлены обвинения в том, что после ухода с поста президента он умышленно сохранил секретные материалы по нацбезопасности в своей резиденции и препятствовал усилиям правительства по их получению.



СМИ отметило, что решение суда стало еще одной юридической победой Трампа. 1 июля Верховный суд США постановил, что как бывший президент он обладает некоторым иммунитетом от судебного преследования за действия на президентском посту.