17 июля 2024, 10:45

Греция может передать Украине 32 истребителя F-16 — Al Jazeera

По данным журналистов, Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30, а также модернизировать 82 F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя Rafale четвертого поколения. Комитет Конгресса США также разрешил Греции купить до 40 многоцелевых самолетов пятого поколения F-35.



Что касается 32 F-16, которые намерена списать Греция, Афины намерены передать их США, где их модернизируют и передадут Украине.

