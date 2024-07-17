Греция может передать Украине 32 истребителя F-16 — Al Jazeera

По данным журналистов, Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30, а также модернизировать 82 F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя Rafale четвертого поколения. Комитет Конгресса США также разрешил Греции купить до 40 многоцелевых самолетов пятого поколения F-35.
Что касается 32 F-16, которые намерена списать Греция, Афины намерены передать их США, где их модернизируют и передадут Украине.
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