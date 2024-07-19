19 июля 2024, 9:45

В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой в Украине и мире

Отмечается, что организации Украины, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

▪️ Загрузите Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows;

▪️Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

▪️ Найдите файл с названием "C-00000291*.sys", и удалите его;

▪️ Перезагрузите компьютер или сервер.

"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации", — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь к Правительственной команде реагирования CERT-UA:

✉️ incidents@cert.gov.ua,
📞 тел.+38 (044) 281-88-25.


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