В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой в Украине и мире

Отмечается, что организации Украины, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.
Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
▪️ Загрузите Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows;
▪️Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
▪️ Найдите файл с названием "C-00000291*.sys", и удалите его;
▪️ Перезагрузите компьютер или сервер.
"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальной информации", — говорится в сообщении.
В Госспецсвязи также готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь к Правительственной команде реагирования CERT-UA:
✉️ incidents@cert.gov.ua,
📞 тел.+38 (044) 281-88-25.