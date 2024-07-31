Новый интернет-центр ZTE K10

31 июля 2024, 16:15

Среди преимуществ новинки стоит отметить встроенный аккумулятор ёмкостью 2000 mAh, поддержку большого диапазона частот 4G LTE FDD 1/2/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41.

При этом есть возможность в режиме разработчика выбрать наименее загруженный диапазон, что позволят добиться высокой скорости работы в сети Интернет.Модем имеет один порт LAN /WAN (RJ45) и один телефонный порт RJ11 (CSFB и VoLTE), что важно для корпоративных пользователей, которые используют устройства для звонков и подключения кассового аппарата.ZTE K10 оснащен двумя внешними складными антеннами. В наличии разъем для nano-SIM (поддерживает всех российских операторов). Скорость Wi-Fi – до 300 Мбит/с. Может обеспечить интернетом до 32 пользователей.Источник питания переменного/постоянного тока: переменный ток (вход): 100 В-240 В 50 Гц/60 Гц, постоянный ток (выход): 12 В/1 А в комплекте.