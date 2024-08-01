1 августа 2024, 9:15

В Telegram обновление — появился встроенный браузер

Все ссылки, которые вы открываете в приложении, теперь будут храниться в нижнем меню в виде вкладок. Их можно закрыть или сохранить в закладки.
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