Употребление колбасы и сосисок приводит к деменции, — исследование

Употребление обработанного красного мяса (колбасы, сосиски и другие схожие продукты) может значительно увеличить риск развития деменции.
Также обработанное красное мясо повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
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