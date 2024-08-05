5 августа 2024, 11:15

Употребление колбасы и сосисок приводит к деменции, — исследование

Употребление обработанного красного мяса (колбасы, сосиски и другие схожие продукты) может значительно увеличить риск развития деменции.

Также обработанное красное мясо повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
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