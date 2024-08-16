Литва передала Украине очередную партию военной помощи

16 августа 2024, 8:15

Как сообщило минобороны страны, Украине передали погрузчики, прицепы и раскладушки.



"Всего 14 единиц бронетранспортеров М113, пусковые комплексы ЗРК ближнего действия с ракетами, противодроновые системы, индивидуальные глушители противодронной защиты, вездеходы с запчастями, винтовки, боеприпасы, дымовые заряды [...] будут доставлены в Украину в августе", — говорится в сообщении.