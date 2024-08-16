Как сообщило минобороны страны, Украине передали погрузчики, прицепы и раскладушки.
"Всего 14 единиц бронетранспортеров М113, пусковые комплексы ЗРК ближнего действия с ракетами, противодроновые системы, индивидуальные глушители противодронной защиты, вездеходы с запчастями, винтовки, боеприпасы, дымовые заряды [...] будут доставлены в Украину в августе", — говорится в сообщении.
16 августа 2024, 8:15
Литва передала Украине очередную партию военной помощи
Как сообщило минобороны страны, Украине передали погрузчики, прицепы и раскладушки.
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