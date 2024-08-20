20 августа 2024, 9:15

Tesla ищет людей ростом от 1,55 до 1,73 м

Такие сотрудники нужны для работы в костюме с датчиками для обучения робота Tesla Bot.

Нужно будет ходить больше 7 часов в день с весом до 13 кг. Платят до $48 в час.


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