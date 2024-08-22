ИИ-модель Google научили определять болезнь по звуку кашля

22 августа 2024, 8:45

В компании Google заявили, что их модель искусственного интеллекта Health Acoustic Representations (HeAR), которую представили в начале этого года, создана для того, чтобы помочь исследователям прослушивать звуки человека и выявлять ранние признаки заболевания.

HeAR изучила 300 млн аудиоданных, включая 100 млн звуков кашля.



HeAR научилась различать закономерности в звуках, связанных со здоровьем. В частности, ИИ может помочь в искоренении туберкулеза.



"Туберкулез — болезнь, которая поддается лечению, но ежегодно миллионы случаев остаются недиагностированными — часто из-за того, что люди не имеют удобного доступа к медицинским услугам", — отметили в Google.